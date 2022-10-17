63'lük dede, Türkiye şampiyonu torunuyla aynı salonda ter döküyor - Son Dakika
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63'lük dede, Türkiye şampiyonu torunuyla aynı salonda ter döküyor

17.10.2022 11:52

- 63'lük dede, Türkiye şampiyonu torunuyla aynı salonda ter döküyor Torununu karate kursuna götüren dede, 60 yaşında muaythai sporuna başladı Bolu'da torununu karate kursuna götüren Durmuş Bağcı, antrenörün tavsiyesiyle 60 yaşında muaythai sporuna başladı.

- 63'lük dede, Türkiye şampiyonu torunuyla aynı salonda ter döküyor

Torununu karate kursuna götüren dede, 60 yaşında muaythai sporuna başladı

BOLU - Bolu'da torununu karate kursuna götüren Durmuş Bağcı, antrenörün tavsiyesiyle 60 yaşında muaythai sporuna başladı. Torunuyla birlikte antrenman yapan Bağcı, "Birbirimize destek oluyoruz. Bütün dede torunlara tavsiye ederiz" dedi.

Bolu'da yaşayan 63 yaşındaki Durmuş Bağcı, torunu Ceren'i karate kursuna göndermeye karar verdi. Torununu 7 yaşında karate kursuna kaydettiren Bağcı, 3 yıl boyunca onunla antrenmanlara gitti. Dedenin hem torunuyla hem de sporla yakından ilgilendiğini gören antrenör, Bağcı'ya muaythai takımına girmeyi teklif etti. Yaşından dolayı tereddüt eden Durmuş Bağcı, antrenörün de desteğiyle kabul ettiği muaythai sporunu torunuyla birlikte yapmaya başladı.

"Spor dinç tutuyor"

Muaythai yaparken çok zorlanmadığını söyleyen Durmuş Bağcı, "Torunum çok hareketli. Ben de onu karateye yazdırdım. Başarılı da oldu. 2-3 sene sonra Emre hocam 'Sizi de muaythai takımına alalım' dedi. İhtiyar olduğum için 'Hocam olur mu?' dedim. 'Sporun yaşı olmaz' dedi. Ben de öyle başladım. Yaklaşık 4 senedir muaythai yapıyorum. Torunumla beraber gidip geliyoruz. Çok zorlanmıyorum. 40'lı yaşlarda fitness sporu yaptım. Torunla beraber yapmak çok zevkli. Birbirimize destek oluyoruz. Bütün dede torunlara tavsiye ederiz. Spor insanı dinç tutuyor" dedi.

"Dedem gençleşti"

2022 yılında 34 kiloda Karate Türkiye Şampiyonu olan Ceren Bağcı, "7 yaşımdan beri bu sporla uğraşıyorum. Çok güzel bir duygu. İnsana heyecan veriyor. Dedem beni çok destekliyor. İki sporu bir arada yapıyorum. Karaçayır'da birlikte antrenman yapıyoruz. Bazen eşleşiyoruz, çok güzel oluyor. O bana bilmediğim hareketleri gösteriyor. Ben ona yanlışlarını söylüyorum. Bence herkes sporun bir branşıyla uğraşmalı çünkü insan gençleşiyor. En azından spor yapmasalar bile yürüyebilirler. Ailecek yapmalarını tavsiye ediyorum. Dedem spor yapmadan önce biraz daha şişmandı. Şimdi zayıfladı. Hem de daha da gençleşti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 63'lük dede, Türkiye şampiyonu torunuyla aynı salonda ter döküyor - Son Dakika

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