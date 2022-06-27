661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu - Son Dakika
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661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu

27.06.2022 09:30
661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu

Kütahya'da Domaniç Belediyesi tarafından düzenlenen 661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde Semih Turgut'u yenen Recep Kara başpehlivanlığı kazandı.

Kütahya'da Domaniç Belediyesi tarafından düzenlenen 661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde Semih Turgut'u yenen Recep Kara başpehlivanlığı kazandı.

Domaniç 661'inci Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ebe Hatun Çamlığı Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 8 kategoride 18'i başpehlivan olmak üzere 500 kadar güreşçinin yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve binlerce güreşsever katıldı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, güreşin Türk tarihinin en önemli sporlarından biri olduğunu ifade ederek, "İşte bu yüzden Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri en eski tarihe sahiptir. Çünkü Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş, Osmanlı devletini kuran kayılar, yaylak olarak geldikleri şu anki bu alan olan Ebe Hatun Çamlığı'nda güreş tutar, Alplerini yeni fetihlere hazırlar ve bu etkinliklerini şölen havasında yaparlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz" dedi.

661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlık kategorisinde 18 pehlivan kıran kırana mücadele etti. Finalde rakibi Semih Turgut'u yenen Recep Kara başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut ikinciliği, Süleyman Aykırı ve Onur Balcı ise üçüncülüğü paylaştı. Baş altı kategorisinde Murat Özkan birinci, İlyas Yıldırım ikinci ve Sadir Bakır ile Rasim Saraç üçüncülüğü kazandı. Güreş ağası ise iş insanı Ercan Tekdemir oldu.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu - Son Dakika
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