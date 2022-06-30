661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için rekor sayıda pehlivan kayıt yaptırdı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 475 pehlivanla en yüksek kayıt rakamına ulaşıldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanında yarın başlayacak güreşler için kayıtlar tamamlandı.

Mimar Sinan Spor Salonunda 2 gün süren kayıtlarda 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçilmiş oldu.

Kırkpınar'da bu yıl 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, AA muhabirine organizasyona rekor sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

Kırkpınar'a yoğun bir ilgi olduğunu belirten Ünlü, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar dün başlamıştı. 54 başpehlivanımız ve 2 bin 480'e yakın güreşçimiz var. Yarın sabah güreşlerimiz minik boylardan başlayacak, cumartesi günü de başpehlivanlar çayıra çıkacak. Rekor bir katılım var, her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Bu yağlı güreşe ne kadar çok değer verildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.

Er Meydanındaki güreşler 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.