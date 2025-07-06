664. Kırkpınar Başlıyor

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/ EDİRNE, – EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final gününde müsabakalar minik boyların güreşleri ile başladı.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 664'üncü randevuda bugün final günü. Sabah minik boylarda başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar dualı çayıra çıkacak. Saat 12.00'de kura çekiminin ardından başpehlivanlık güreşleri başlayacak. Başpehlivanlar, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde karşılaşacak.
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