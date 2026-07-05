Kırkpınar\'da altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde başpehlivanlar, finale yükselebilmek için er meydanında kıran kırana mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk adlarını finale yazdırdı.

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği final müsabakasında Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk altın kemer için karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından rakibini mağlup eden Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da tribünden takip etti. - EDİRNE