7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli

7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya\'da dev maçın kazananı Napoli
04.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A 18. haftasında Napoli, Lazio'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Gergin geçen müsabakayı Lazio 9 kişi, Napoli ise 10 kişi tamamladı.

İtalya Serie A 18. hafta maçında Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-0'lık skorla kazandı.

DEV MAÇIN KAZANANI NAPOLI

Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani kaydetti.

7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli

7 DAKİKADA 3 KIRMIZI KART

Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin 88. dakikasında ise çıkan kavga sonucu Lazio'da Adam Marusic, Napoli'de de Pasquale Mazocchi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligdeki puanını 37'ye yükseltti. Lazio ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise kendi evinde zorlu günler yaşayan Fiorentina'yı ağırlayacak.

İtalya Serie A, Napoli, Futbol, İtalya, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: 7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.