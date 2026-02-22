7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Nazillispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka karşı karşıya geldi. Pamukören Sahası'nda oynan karşılaşmayı Karşıyaka, 10-0'lık çarpıcı bir skorla kazandı.
Karşıyaka'ya galibiyeti getiren golleri 23, 51. 53 dakikada Ömer Faruk Sezgin, 35. dakikada Erhan Öztürk, 47, 55. ve 82. dakikada Yasin Uzunoğlu, 86. dakikada Ensar Akgün, 88. dakikada Yakup Arda ve 89. dakikada Onur İnan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini son sırada bulunan rakibi Nazillispor'u deplasmanda Türk futbolunun gol rekorlarından birini kırıp 10-0 yenerek alan Karşıyaka, puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini korudu. Art arda dokuzuncu yenilgisini alan Nazillispor ise 4 puanla galibiyetsiz son sırada kaldı.
