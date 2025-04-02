7 dakikada hayalleri suya düşen Fatih Terim çıldırdı: Utanç verici - Son Dakika
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Spor

7 dakikada hayalleri suya düşen Fatih Terim çıldırdı: Utanç verici

7 dakikada hayalleri suya düşen Fatih Terim çıldırdı: Utanç verici

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Ittihad'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın 90. dakikasını 2-1 önde geçen Al-Shabab, uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek kupadan elendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Terim, hakem kararlarını eleştirdi ve ''utanç verici'' ifadelerini kullandı.

02.04.2025 13:35
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Ittihad'e 3-2 yenilip yarı finalde elendi. Fatih Terim'in takımı 90. dakikasını 2-1 önde geçtiği maçın uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim adeta ateş püskürdü.Mücadelede ilk golü, Al Ittihad'den Fabinho, 14. dakikada penaltıdan kaydetti. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Al Shabab, 64 ve 67. dakikalarda Cristian Guanca'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

7 DAKİKADA YIKILDI

90+2 ve 90+9. dakikalarda ise Al Ittihad'de Danilo Pereira sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Al Ittihad, adını finale yazdırdı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab ise turnuvaya veda etti.

TERİM ATEŞ PÜSKÜRÜ

Karşılaşmaya hakem kararları damgasını vurdu. Benzama'dan çıkan topta Al Ittihad'ın korner kazanması, verilen penaltı kararları büyük tepki çekti. Tepki gösteren isimlerden biri de hiç kuşkusuz Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Terim maç sonu düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

"UTANÇ VERİCİ"

'İlk penaltı yanlış karardı. Hakemin özgeçmişi pek parlak değil. İyi bir hakem değil. Suudi Arabistan Ligi futbola çok büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu seviyede bir hakemin yarı final maçını yönetmesi utanç verici!'

Suudi Arabistan Pro Lig, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 dakikada hayalleri suya düşen Fatih Terim çıldırdı: Utanç verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haci1969:
    noldu ???? burdan giderken yanında bir iki de Türk hakemleri götürseydin her yil hem kipada hemde ligde farklı şampiyondun 14 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Sende Umut Meler Çakırı çağırsydın Ağar gelemiyor orlara demek eli sadece TÜKİYE bir uçtan bir uca kadsr 3 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Üzülme Fatih Terim ,Arap ile çalışmak zordur onlar yerine GS olsa 13-2 yenerdik eminim .Arslan Kral Terim ?? 0 0 Yanıtla
  • adem1487:
    Bu Türkler neden yenilmeyi bilmiyor. Hepsi her gittiği yerde hakem eleştiriyor? başka ülkelerinde kimyalarini bozacaklar 0 0 Yanıtla
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