7 Eylül Turgutlu, Levent Bayraktar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Spor

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 1993-94 sezonunda takımın formasını giyen eski futbolcu Levent Bayraktar ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bayraktar'ın bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Geçen sezon Bandırmaspor'da Özhan Palut'un 8 maçta yardımcılığını yapan Bayraktar, son olarak Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapıyordu.