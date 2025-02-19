7 Eylül Turgutlu, Levent Bayraktar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
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Spor

7 Eylül Turgutlu, Levent Bayraktar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 7 Eylül Turgutlu, teknik direktör Eray Gülay'ın istifasının ardından eski futbolcu Levent Bayraktar ile anlaştı. Bayraktar, takımla ilk antrenmanına bugün çıkacak.

19.02.2025 15:37
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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 1993-94 sezonunda takımın formasını giyen eski futbolcu Levent Bayraktar ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bayraktar'ın bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Geçen sezon Bandırmaspor'da Özhan Palut'un 8 maçta yardımcılığını yapan Bayraktar, son olarak Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Gülay, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 Eylül Turgutlu, Levent Bayraktar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika

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