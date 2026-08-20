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7 Süper Lig Ekibine Para Cezası

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TFF, 7 Süper Lig kulübüne çeşitli sebeplerden dolayı para cezaları verdi. Fenerbahçe'ye büyük ceza.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 710 bin, Fenerbahçe'ye 355 bin, Galatasaray, Arca Çorum FK, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 280'er bin, Gençlerbirliği'ne de 150 bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira par cezası verdi.

PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Arca Çorum FK oyuncusu Alexandros Kyziridis'e 2 maçla cezalandırdı.

Kurul, çeşitli nedenlerle Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Ekenler Beton Sivasspor'a 140'ar bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Vanspor FK futbolcu Ozan Can Kökçü'ye rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç ve 33 bin 500 lira para cezası, Alagöz Holding Iğdır FK futbolcusu Alperen Selvi ile Ekenler Beton Sivasspor oyuncusu Murat Paluli'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri sebebiyle 2'şer maç ceza verdi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 Süper Lig Ekibine Para Cezası - Son Dakika

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