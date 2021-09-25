Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nı Arkas Spor kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçında Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, birinciliğe ulaştı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun son maçında Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşılaştı. Turnuvada ilk 2 müsabakalarını kazanan iki takımın mücadelesinde ilk seti 25-15 alan Ziraat Bankkart karşısında daha sonraki setleri 25-16, 25-17 ve 25-21 kazanan Arkas Spor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arkas Spor, organizasyonda namağlup birinciliğe ulaştı.

Öte yandan bu karşılaşmadan önce oynanan karşılaşmada Altekma'yı 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncülüğü elde etti.

Karşılaşmanın ardından birinciliğe ulaşan Arkas Spor'un kupası, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş tarafından takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verildi.