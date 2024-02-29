Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 yaşındaki karting sporcusu Türkiye Kokart Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 yaşındaki karting sporcusu Türkiye Kokart Şampiyonası'na hazırlanıyor

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde 7 yaşındaki karting sporcusu Türkiye Kokart Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan Yarenci, Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Kokart Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarenci, ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak 'micro' kategorisinde yarışacak ve birinci olmayı hedefliyor. Karting eğitmeni Mehmet Yaman, Demirhan'ın istekli ve özverili bir sporcu olduğunu belirtirken, baba Cihan Yarenci ise Demirhan'ın motor sporlarına olan ilgisinden dolayı karting sporuna başladığını ifade etti.

29.02.2024 09:13  Güncelleme: 09:14
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan Yarenci, Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Kokart Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlçedeki pistte çalışmalarını karting eğitmeni Mehmet Yaman yönetiminde sürdüren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yarenci, 20-21 Nisan'da TOSFED Körfez Yarış Pistinde yapılacak şampiyonada "micro" kategorisinde mücadele edecek.

Gazetecilere yaptığı açıklamada yarışmada birinci olmayı hedeflediğini ifade eden Yarenci, "Karting sporunda bu sene nisan ayındaki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hocama ve babama beni eğittikleri ve yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitmeni Mehmet Yaman, karting sporunun zor bir spor olduğunu ancak Demirhan'ın çok istekli olduğunu belirterek, "Antrenmanda söylediklerimizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Bu konuda daha iyi olmak için de büyük çaba harcıyor. Fiziki ve mental anlamda kendisini hazırlamaya devam ediyoruz. Bu konuda özverili olması ve severek bu işi yapması bizim için en önemli faktör." diye konuştu.

Baba Cihan Yarenci ise Demirhan'ın motosiklet kullanmaya 3 yaşında başladığını, motor sporlarına olan hayranlığından dolayı karting sporuna başladığını söyledi.

Yarenci, "Yaman hocamızın bize olan desteği çok önemliydi. 7 aydır hocamızın yönetiminde şampiyonaya hazırlanıyoruz. Demirhan için elimizden gelen tüm olanakları sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 yaşındaki karting sporcusu Türkiye Kokart Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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