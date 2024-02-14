71 Yaşındaki Master Atlet Durali Yıldız, Hareketli Yaşamıyla Örnek Oluyor - Son Dakika
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Spor

71 Yaşındaki Master Atlet Durali Yıldız, Hareketli Yaşamıyla Örnek Oluyor

71 Yaşındaki Master Atlet Durali Yıldız, Hareketli Yaşamıyla Örnek Oluyor

Konya'da gönül verdiği atletizmde Balkan şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden 71 yaşındaki master atlet Durali Yıldız, her gün 45 dakika antrenman yapıp, en az 10 kilometre koşarak sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Babasının ölümünün ardından yetiştirme yurdunda kalmaya başlayan Yıldız, ekonomik sorunlar nedeniyle spora ara vermiş ancak yıllar sonra atletizme geri dönerek yeni başarılar elde etmiştir. Yıldız, hareketli yaşamıyla çevresindeki insanlara sporun önemini anlatarak örnek olmaktadır.

14.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Konya'da gönül verdiği atletizmde Balkan şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden master atlet Durali Yıldız, 71 yaşında olmasına rağmen her gün 45 dakika antrenman yapıp, en az 10 kilometre koşuyor.

Babasının ölümünün ardından 6 yaşında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtta kalmaya başlayan Yıldız, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlayıp, 25 yıl aralıksız ilgilendiği spora ekonomik sorunları nedeniyle 14 yıl ara verdi.

Yeni başarılar elde etmek ve sağlıklı kalmak için yıllar sonra atletizmle yeniden ilgilenmeye başlayan Yıldız, 2011 yılındaki Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede altın madalya kazanmayı başardı.

Spor hayatında Türkiye şampiyonluğu gibi çok sayıda başarıya imza atan ve dünya şampiyonu olmak isteyen Yıldız'ın, hareketli yaşamı sayesinde bir sağlık problemi bulunmuyor.

Yıldız: "Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz"

Başarılarıyla devlet korumasındaki çocuklara ve yaşıtlarına örnek olacağına inanan Yıldız, AA muhabirine, çevresinde hareketli yaşamıyla tanındığını söyledi.

Sporun hayatının en önemli parçası olduğunu belirten Yıldız, "İnsanların spor yapmamasına şaşırıyorum. Her gün spor yaptığıma inanamıyorlar. 6 çocuğum ve 17 torunum var. Onlar benim hareketli yaşamıma alıştı." dedi.

Yıldız, vücudun yemek ve su gibi harekete de ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz. Günde 45 dakika hareketler yapıyoruz. Çocuklar, bu konuda da yılgınlık gösteriyor. Hemen 'bitirelim, gidelim' istiyorlar. Benim bir bahçem var. Kendi başıma ekiyorum, dikiyorum, suluyorum ve çok büyük zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak bana kuvvet veriyor. Günlük 10 kilometreden aşağı koşmuyorum. Bu yaşta bu çevikliğe sahip olmamın nedeni, spor, hareket ve düzenli yaşam."

"Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim"

Yetiştirme yurdunda 13 yıl kaldığını ve buranın kendisine çok şey kazandırdığını anlatan Yıldız, "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim. Yurtlar adeta bir kamp havasındaydı. Yapılacakların saati belliydi. Hiç yılmadım ve hep hırslıydım." diye konuştu.

Yıldız, gücü yettiğince koşmaya devam edeceğini kaydetti.

Dernek başkanı da Yıldız'ı örnek aldı, koşmaya başladı

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği Başkanı Mürsel Gökçen, kendisinin de yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü söyledi.

Durali Yıldız'ın örnek aldığı kişilerden birisi olduğuna dikkati çeken Gökçen, "Durali abimi örnek aldım ve son iki yıldır koşmaya başladım. Ben 60 yaşındayım ama onun yaptıklarını yapamıyorum. Mesela bacağımı onun gibi kaldıramam, onun koştuğu kadar koşamam. Onu hep örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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