76 Yaşındaki Veteran Koşucu Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
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Spor

76 Yaşındaki Veteran Koşucu Gençlere Örnek Oluyor

76 Yaşındaki Veteran Koşucu Gençlere Örnek Oluyor

Mütercimlik mesleğinin yanında sporu da yaşamına katan 76 yaşındaki Yakup Orhan, maraton organizasyonlarında ter dökerek gençlere örnek oluyor. İstanbul Maratonu'nda 75-79 yaş grubunda ikinci sırayı alan Orhan, gençlere ve kendisine yakın yaş grubundaki insanlara sporun hayatına kattıklarını anlatarak tavsiyelerde bulundu. Amacının yaşıtlarını kahveden çıkarmak ve gençleri spora alıştırmak olduğunu belirten Orhan, koşunun en ucuz spor olduğunu ve gençlerin obez olmamak için koşmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gençlere disiplinli olmaları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

12.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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Veteran maraton koşucusu Yakup Orhan, sporcu kimliğiyle gençlere örnek oluyor.

Mütercimlik mesleğinin yanında yaşamına sporu da katan, yıllardır maraton organizasyonlarında ter döken 76 yaşındaki Yakup Orhan, son koşulan İstanbul Maratonu'nda 75-79 yaş grubunda ikinci sırayı aldı.

Yakup Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun hayatına kattıklarını anlatarak, gençlere ve kendisine yakın yaş grubundaki insanlara tavsiyelerde bulundu.

Birden fazla hedefinin olduğunu belirten Yakup Orhan, şunları söyledi:

"Allah sağlık verirse 80 yaşında Avrupa Yaşlılar Koşusu'nda koşacağım. Bu koşu biraz zor. Hazırlanmam için üç seneye ihtiyacım var. Onun ötesinde insani olarak en büyük problemim ve amacım yaşıtlarımı kahveden çıkarmak. İnsanlar, kahvede perişan oluyor ve hastalanıyor. Yaşıtlarımı kahveden çıkartırsam çok mutlu olurum. Gençleri de spora alıştırmak istiyorum. Koşu, en ucuz spordur. Gençler obez olmak istemiyorsa koşmak zorunda. Geçen Sultanahmet'te biten maratonda gençler yanıma geldi ve 'Abi biz de senin gibi olmak istiyoruz.' dediler. Bu çok önemli. Geçen sene Yenikapı'da 1. olduğum yarış sonrası yetkililer bana mikrofon uzattı ve ben de 'Sadece gençlere örnek olmak istiyorum' dedim."

Yakup Orhan, gençlerin ve kendisine yakın yaş grubundaki insanların koşuyla ilgili düşüncelerini değiştirmek istediğini dile getirerek, "'Aman bu yaştan sonra...' düşüncesi çok tehlikeli. Beni gördükleri zaman 'Bu adam koşuyor, biz de koşabiliriz.' desinler. İnsanların koşması da zorunlu değil. Hızlı da yürüyebilirler. Temponuzu kendiniz ayarlayın. Kahvedeki sigara dumanı çok tehlikeli. Ayrıca oradaki insanlar hareketsiz olduğu için çabuk hastalanıyor. Hoca olduğum için de gençlere ayrı önem veriyorum." diye konuştu.

"Akıllı insan, gün doğmadan kalkar"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yakup Orhan, "Ben 35 senedir aşağı yukarı günde iki defa yemek yerim. Gençler de iki defa yemek yesin. İhtiyaçtan fazlası işe yaramaz. Gençler, ihtiyaçları kadar yesin. Disiplin de şart. Ben gençlere zamanında yoga öğretiyordum ama erken gelemedikleri için yogayı bıraktılar. Akıllı insan, gün doğmadan kalkar. Gençlerin disipline edilmesi şart. Saat 12: 00'ye kadar televizyon seyrediyorsa o gençten iş çıkmaz." ifadelerini kullandı.

"Herkesi koşuya davet ediyorum"

Yaşıtlarına bu ülkede önem verilmediğinden bahseden Yakup Orhan, " Kenya'dan gelen adam burada birinci olup 30 bin dolar alıyor. Bana da bir ayakkabı parası verilmiyor. Bu ülkenin gençlerine ve yaşlılarına örnek olacak benim. Beni sen destekleyeceksin. Devlet veya özel fark etmez. Bu durumu Spor İstanbul ile de konuştum. 'Bana önem vermezsen kime önem vereceksin ?' dedim. İnsanların maraton koşması şart değil. Koşu, ucuz bir spor. Her yerde de koşu yapabilirsiniz. Herkesi koşuya davet ediyorum. Her sporun anayasası koşudur. Koşmayan bir spor yoktur." diyerek sözlerini tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 76 Yaşındaki Veteran Koşucu Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika

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