8. Etnospor Forumu Antalya'da

28.03.2026 18:28
Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların geleceği için Antalya'da forum düzenliyor.

Dünya Etno spor Birliği, geleneksel sporların geleceğini şekillendirmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla gelecek hafta sonu Antalya'da 8. Etnospor Forumu'nu gerçekleştirecek.

3-5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek forumda, etnosporların sürdürülebilirliğine yönelik stratejik başlıklar ele alınacak. Organizasyonun, gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri çerçevesinde küresel ölçekte iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kuruluşundan bu yana geleneksel sporların ve oyunların korunması, kültürlerarası etkileşimin artırılması ve bu alanın bilinirliğinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Birliği, forum kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alacak.

"Geleneksel Sporların İhyası" başlığı öne çıkacak"

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde; akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, uluslararası iş birliği imkanları, finansal sürdürülebilirlik ve medya stratejileri gibi konuları değerlendirecek.

Ayrıca geleneksel sporlar ve oyunlar ödüllerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik öneriler de gündemde yer alacak.

Forumun önemli başlıklarından birisi de "Ethnosports 2027" organizasyonu olacak.

Çoklu spor etkinliği formatında uluslararası ölçekte planlanan organizasyonun vizyonu, hedefleri, organizasyonel yapısı, uluslararası katılım stratejileri, sponsorluk ve finansal sürdürülebilirlik modelleri ile medya planlamaları uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Forumda "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı öne çıkacak.

29 ülkeden katılım bekleniyor

8. Etnospor Forumu'na, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katılması bekleniyor.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forumun açılışında konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin yer alacağı Bakanlar Paneli ile program resmen başlayacak.

Oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle 8. Etnospor Forumu'nun hem geleneksel sporların geleceğine ışık tutması hem de "Ethnosports 2027" süreci için güçlü bir başlangıç noktası olması planlanıyor.

Kaynak: AA

