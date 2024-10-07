8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri pazar günü Kozan'da yapılacak - Son Dakika
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8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri pazar günü Kozan'da yapılacak

8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri pazar günü Kozan\'da yapılacak

Tarihe adını yazdıran Adanalı güreşçi, dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın adını taşıyan ve anısını yaşatan Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin 8.'si 13 Ekim Pazar günü Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

07.10.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Tarihe adını yazdıran Adanalı güreşçi, dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın adını taşıyan ve anısını yaşatan Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin 8.'si 13 Ekim Pazar günü Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Adana Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri ile ilgili büyükşehir belediyesi toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Zeydan Karalar: "Adana'nın bağrından yetişmiş bir efsane.."

Toplantıda konuşan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın bağrında yetişmiş, dünya güreş efsanesi ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı gibi isimleri yaşatmanın, onları anmanın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "İsmet Atlı'yı anma etkinliğini geleneksel hale getirdik. Bütün dünyaya, 'Türk gibi güçlü' dedirten İsmet Atlı gibi efsane sporcuların adlarını yaşatmak ve unutulmamalarını sağlamak görevimizdir. Uluslararası müsabakalarda büyük başarı kazanarak, Türk bayrağını şerefle göndere çektiren güreşçilerimizin önünde saygıyla eğilmek gerekiyor. Ata sporumuz güreşin yeni nesiller tarafından sevilmesini sağlamak açısından da böyle organizasyonlar çok önemli. Organizasyonu Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve diğer paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda, geçen yıl 700 güreşçi mücadele etmişti. Bu yıl bin civarında güreşçi bekliyoruz. Toplam ödül 396 bin TL tutarında olacak. Ayrıca davet edilen kafilelere toplamda 350 bin TL vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dönmez: "İsmet Atlı adının yaşatılması genç nesillere örnek oluyor"

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de yaptığı konuşmada, olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla madalya kazandığı branşın güreş olduğunu, İsmet Atlı'nın meşakkatli bir mücadele ile şampiyon olmasının Adana için kıymetli olduğunu dile getirdi. Güreş müsabakalarının, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşeceğini de aktaran Dönmez, geleneksel güreşlerin devam ettirilmesinin, İsmet Atlı adının yaşatılması ve genç nesillere örnek olması bakımından önemine dikkat çekti.

8. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Teknik Komitesi şu isimlerden oluşuyor:

" Hüseyin Atlı, Recep Kılıç, Mehmet Esenceli, Ayhan Taşkın, Sebahattin Öztürk, Celal İnceler, Abuzer Davran, Ali Gökdoğan, Hüseyin Başçı, Hasan Basri Daban, Remzi İnceler." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri pazar günü Kozan'da yapılacak - Son Dakika

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