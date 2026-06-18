8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf - Son Dakika
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8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe\'de dikkat çeken tesadüf
18.06.2026 11:56
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Fenerbahçe'nin bugün açıklaması beklenen yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması bekleniyor. Dikkat çeken detay ise Kocaman'ın 18 Haziran 2018'de kulüpten ayrılmış olması. Deneyimli teknik adam, 8 sene sonra aynı tarihte yeniden Fenerbahçe'nin başına dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN GÜÇLÜ ADAY AYKUT KOCAMAN

Teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, kulislerde Aykut Kocaman ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertli camiada gözler yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

8 SENE SONRA AYNI GÜN

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay ise tarihte gizli. Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesi beklenen 18 Haziran tarihi, deneyimli teknik adamın kulüpten ayrıldığı günle aynı tarihe denk geliyor. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman ile yollarını resmen ayırmıştı.

8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

VEFA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre Aziz Yıldırım yönetimi, Aykut Kocaman'a vefa göstermek amacıyla resmi açıklamayı özellikle bugüne bıraktı. Böylece Kocaman'ın ayrıldığı günün yıl dönümünde yeniden göreve dönmesi, sarı-lacivertli camiada sembolik bir anlam taşıdı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    hımm aynı günse kesin şampiyon yapar 0 0 Yanıtla
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