8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe\'de dikkat çeken tesadüf

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN GÜÇLÜ ADAY AYKUT KOCAMAN

Teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, kulislerde Aykut Kocaman ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertli camiada gözler yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

8 SENE SONRA AYNI GÜN

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay ise tarihte gizli. Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesi beklenen 18 Haziran tarihi, deneyimli teknik adamın kulüpten ayrıldığı günle aynı tarihe denk geliyor. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman ile yollarını resmen ayırmıştı.

VEFA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre Aziz Yıldırım yönetimi, Aykut Kocaman'a vefa göstermek amacıyla resmi açıklamayı özellikle bugüne bıraktı. Böylece Kocaman'ın ayrıldığı günün yıl dönümünde yeniden göreve dönmesi, sarı-lacivertli camiada sembolik bir anlam taşıdı.