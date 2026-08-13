80\'inde Rekor Kıran Doktor

BURSA'da yaşayan çocuk doktoru Murat Kaçar (80), genç ve veteran takımlar olmak üzere toplam 64 yıldır koşuyor. Hekimliğinin yanında profesyonel atletizm kariyerini sürdüren, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Kaçar, yeni yaşında da rekorlar kırmaya devam ediyor. Kaçar, katıldığı müsabakalarda bugüne kadar toplamda 97 madalya kazandı.

İnegöl ilçesinde doktorluk yapan Murat Kaçar, 1962 yılında lisedeyken koşmaya başladı ve tıp fakültesindeki eğitimi sırasında da atletizmi bırakmadı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını da yapan ve 33 kez milli forma giyen Kaçar, 1976 yılında elit kategoride yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa Şampiyonu, 2002 yılında Almanya'da 100 metre engellide pist Avrupa Şampiyonu, 2003 yılında İspanya'da ikinci Avrupa Şampiyonu, 2004 yılında Amerika'da dünya ikincisi olan Kaçar, 2017 yılında Güney Kore'de 60 metre engelli koşusunda Dünya Şampiyonluğunu, 2022 yılında Portekiz'in Braga kentinde Avrupa Masterler Atletizm Salon Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini ve yine 2022 yılında Finlandiya'nın Tampere kentindeki Dünya Masterler Pist Şampiyonası'nda 75 yaş 80 metre engellide dünya ikinciliğini elde etti. Kaçar, aynı yıl Slovenya'nın Novo Mesto kentinde yapılan Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide 11,61 derecesiyle hem Türkiye rekorunu egale etti hem de Balkan rekoru kırdı. 26 Mart-1 Nisan 2023'te Polonya'nın Torun kentinde 9'uncu Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 75 yaş 60 metre engellide 11,72'lik derecesiyle dünya ikincisi olan Murat Kaçar, gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi.

BALKAN ŞAMPİYONASI'NDAN 4 MADALYA İLE DÖNDÜ

Kaçar, 2025'te Hırvatistan'da 34'üncüsü düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda ise 75 yaş kategorisinde 100 metrede elde ettiği 18,25'lik derecesiyle bronz madalya aldı. Aynı yaş grubunda 4x100 metre bayrak yarışında Sezer Engin, Şeref Nuray ve Ercan Özcan ile birlikte mücadele eden milli takım 77,74'lük derecesiyle şampiyon oldu. Kaçar, yüksek atlamada 1,24 metrelik derecesiyle altın madalya alırken, 70 yaş grubunda düzenlenen Balkan Bayrak (800+400+200+100) yarışında Hadi Fazlı Bayram, Abdullah Ünay ve Ercan Özkan ile birlikte Türkiye'yi temsil ederek 5,10,72'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

80 YAŞINDA TÜRKİYE REKORU KIRDI

Murat Kaçar, "80 yaşına gelerek, 80 yaş rekorlarını kırmak için hedeflerim vardı. 1 Ocak itibarıyla da 80 yaşına bastım ve rekorları kırmak için çalışmalara başladım. İlk olarak 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Osmangazi Bursa salonunda yapılan 'Masterlar Türkiye Birinciliği'nde 60 metre engellide 12,69'la hem Balkanların tüm zamanların en iyi derecesi hem de yeni Türkiye rekorunu kırdım. Yüksek atlamada 1,18'le Hikmet ağabeye ait olan rekoru egale ettim. Bir sonraki hedefim olan pist yarışmasını ise 8 Ağustos'ta atletizm federasyonunun benim için hazırlamış olduğu rekor deneme yarışına katıldım. Orada, bundan tam 13 yıl önce Hikmet ağabeyin Porto Alegre'de, Brezilya'da Dünya Şampiyonası'nda 80 metre engellide pistte kırdığı 17,96'lık rekoru 17,23'le kırarak onu da kendi adımı yazdırdım. 23-24 Ağustos'ta Dünya Şampiyonu olduğum Güney Kore'nin Daegu şehrine gideceğim. Dünya şampiyonu olduğum yerde yine madalya arayacağım. 80 yaş grubu 80 metre engellide 13 kişi arasında kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Başarılı olup olamayacağımı yarış bitmeden bilemiyorum ancak, elimden geleni yapıp güzel haberlerle ülkeme dönmek istiyorum."

'BEDENİM 'YETER' DİYENE KADAR DEVAM EDECEĞİM'

Kaçar, "Çevremden ve ailemden sürekli 'Ağabey artık doymadın mı? 16 senedir Balkan rekortmenisin, ne zaman nokta koyacaksın? Dinlenme zamanın gelmedi mi" şeklinde sorular alıyorum. 75 yaşındayken kendimi 80 yaşına ve o yaşın rekorlarını kırmaya motive ettim. Nitekim yeni yaşımdan itibaren 80-84 yaş grubunda bu rekorları kırıyorum. Zihnim ve bedenim bana izin verdiği, gücüm yettiği sürece zamanı geldiğinde 85 yaş rekorlarını da kırmayı deneyeceğim. Bedenim 'artık yeter' dediğinde ise bu işi bırakıp, kırdığım rekorların ve güzel anıların keyfini dostlarımla paylaşarak çıkaracağım. Tecrübelerimi ve yaşam öykümü, gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu düşünceyle 'Doktor Murat Kaçar: Atletizm ve Diğerleri' isimli 500-600 sayfalık kitabımın hazırlıklarında sona geldim. Ağustos sonuna kadar bitirip gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.