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9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Son Dakika

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

12.02.2022 23:45
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular 12 madalya elde etti.

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular 12 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre yarın sona erecek turnuvanın altıncı gününde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da puan veren büyük kadınlar kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türk sporcular, 8 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

46 kiloda Fatma Keleş, 49 kiloda Merve Dinçel, 67 kiloda Mervenur Evci ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanan isimler oldu.

49 kiloda Elif Ilgın Öztabak, 53 kiloda Sıla Elif Yağcı ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

46 kiloda Aleyna Demir, 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Hülya Eda Kıranşal, 73 kiloda Huri Korkut ve Büşra Öztürk bronz madalya elde etti.

Turnuvanın son gününde yarın büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

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Antalya, Türkiye, Paris, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Son Dakika Spor


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