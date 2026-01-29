Ara transfer döneminde kadroda ciddi değişime giden Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile de yollarını ayırıyor. Sarı-lacivertli kulüp, bugüne kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşmıştı. Livakovic'le birlikte bu sayı dokuza çıktı.
Sezon başında Fenerbahçe tarafından Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde forma şansı bulamadı. Bir süre önce ayrılık talebini yönetime ileten Hırvat kalecinin yeni adresi eski kulübü Dinamo Zagreb oldu.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Dominik Livakovic'in bugün Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalayarak transferini resmileştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Son Dakika › Spor › 9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?