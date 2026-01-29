9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı - Son Dakika
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
29.01.2026 11:17
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dokuzuncu ayrılığı Dominik Livakovic oldu; Hırvat kaleci bugün Dinamo Zagreb'e imza atarak eski takımına geri dönüyor.

Ara transfer döneminde kadroda ciddi değişime giden Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile de yollarını ayırıyor. Sarı-lacivertli kulüp, bugüne kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşmıştı. Livakovic'le birlikte bu sayı dokuza çıktı.

LIVAKOVIC DİNAMO ZAGREB'E DÖNÜYOR

Sezon başında Fenerbahçe tarafından Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde forma şansı bulamadı. Bir süre önce ayrılık talebini yönetime ileten Hırvat kalecinin yeni adresi eski kulübü Dinamo Zagreb oldu.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA BUGÜN

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Dominik Livakovic'in bugün Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalayarak transferini resmileştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Son Dakika Spor 9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı - Son Dakika

SON DAKİKA: 9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı - Son Dakika
