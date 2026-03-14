90+10\'da inanılmaz son! Göztepe-Alanyaspor maçı nefesleri kesti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
Göztepe'nin golleri 7. dakikada Juan, 59. dakikada Janderson'dan geldi. Corendon Alanyaspor'un golleri ise 15. dakikada Inais Hagi ve 90+10'da İbrahim Kaya'dan geldi.
Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe, 43 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Corendon Alanyaspor ise 28 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı maç, sarı-kırmızılıların Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçının olması sebebiyle ertelendi. Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
