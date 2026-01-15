90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi - Son Dakika
90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

15.01.2026 09:15
Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Kral Kupası'ndan elendi. La Liga II temsilcisi Albacete'ye 3-2 mağlup olan ekip, turnuvaya veda etti. Real Madrid'in ilk golü Arda Güler'in kullandığı korner sonrasında geldi. Ancak 90+5'te yediği gol, Real Madrid'in kupaya veda etmesine engel olamadı. Geçen hafta İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybettikten sonra bu kez de Kral Kupası'ndan elenen Real Madrid, kısa sürede ikinci bir hayal kırıklığı yaşadı.

Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Kral Kupası'ndan elendi. Eflatun-beyazlılar, Son 16 Turu'nda deplasmanda La Liga II temsilcisi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

ARBELOA DÖNEMİ KÖTÜ BAŞLADI

Real Madrid, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Alvaro Arbeloa ile ilk sınavına Kral Kupası'nda çıktı. Albacete deplasmanında oynanan mücadelede iki kez geri dönen Madrid ekibi, uzatmalarda yediği golle elenmekten kurtulamadı.

ALBACETE TARİH YAZDI

Albacete'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikalarda ise Jefte Betancor kaydetti. 59. dakikada oyuna giren Betancor'un iki golle maçın kaderini belirlemesi dikkat çekti. Albacete'nin Real Madrid karşısında tarihinde ilk kez galibiyet aldığı ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldiği aktarıldı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI AMA YETMEDİ

Real Madrid'in ilk golü 45. dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrasında yaşanan karambolde Franco Mastantuono'dan geldi. Madrid ekibi, 90+1'de Arda Güler'in asistiyle Gonzalo'nun kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 90+5'te gelen gol, Real Madrid'in kupaya veda etmesine engel olamadı.

SÜPER KUPA'DAN SONRA BİR KUPA DAHA GİTTİ

Real Madrid, geçen hafta sonu İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 kaybetmesinin ardından bu kez Kral Kupası'ndan elenerek kısa sürede ikinci bir hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşma bitiminde Real Madridli futbolcular ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

