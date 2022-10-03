90+7'de saha içi bir anda karıştı - Son Dakika
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90+7'de saha içi bir anda karıştı

03.10.2022 11:29
90+7'de saha içi bir anda karıştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup 2022-2023 futbol sezonun ilk hafta müsabakasında Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup 2022-2023 futbol sezonun ilk hafta müsabakasında Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı. Maçın 90+7'inci dakikasında saha içi bir anda karışırken, 2 futbolcu kırmızı kart gördü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan BAL 11'inci grup ilk hafta müsabakasında Bilecik 1969 Spor Kulübü, İstanbul temsilcisi Modafen'i 3-1 yendi. Maça taraftar desteği ile Bilecik 1969 Spor Kulübü, maçın 40'ıncı dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ömer Polat durumu 1-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısında baskılı bir futbolla başlayan Bilecik 1969 Spor Kulübü, maçın 75'inci dakikasında Burak Kaptan'ın müthiş golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra İstanbul temsilcisi Modafen, oyunda dengeyi kurarak ataklara başladı. Maçın 85'inci dakikasında Boran Özkan durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu golden sonra beraberlik için tüm futbolcularla yüklenen Modafen, yediği bir kontra atak sonrası maçın 90+5'inci dakikasında Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcusu Ekrem Dal'ın golüyle adeta yıkıldı.

Saha içi bir anda karıştı

Bu gol sonrası yaşanan bir pozisyonda Modafen oyuncusu Umut Uysal, Bilecik 1969 Spor Kulübü oyuncusu Emre Ayaz arkadan tekme atınca ortalık bir anda karıştı. Emre Ayaz'da bu futbolcuya elle ittirerek cevap verince hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Yaşanan olaylar bitmeyince hakem maçı bitirirken, Bilecik 1969 Spor Kulübü sezonun ilk maçında 3 puanı 3 golle aldı.

Kolu kırıldı

Maçın 80'inci dakikasında Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcusu Bedirhan Danışmaz bir pozisyon sonrası sol kolunda kırık meydana gelirken, ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Futbolculardan protesto

Maç sonu Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcuları bir tesisleri ve kalacak yerleri olmamasından dolayı formalarını çıkararak sahaya bıraktılar. Futbolcular bu takımın il takımı olduğunu herkesin sahip çıkması gerektiğini söylediler. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 90+7'de saha içi bir anda karıştı - Son Dakika

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