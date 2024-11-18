90'Lar Futbol Smart'ta Asya ve Ege ile Keyifli Bir Zaman Yolculuğu - Son Dakika
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90'Lar Futbol Smart'ta Asya ve Ege ile Keyifli Bir Zaman Yolculuğu

90\'Lar Futbol Smart\'ta Asya ve Ege ile Keyifli Bir Zaman Yolculuğu

Bu hafta 90'Lar Futbol Smart programında Asya ve Ege, futbol ve müzik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Program, ikilinin şarkıları ve 'Yalan Oldu' parçasının hikayesini de içeren eğlenceli anlarla doluydu.

18.11.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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EKRANLARIN sevilen programı 90'Lar Futbol Smart, bu hafta ünlü sanatçılar Asya ve Ege'yi konuk ederek çok keyifli bir zaman yolculuğuna çıktı. Berke Kosova'nın sunduğu, Semih Sezerli'nin yorumlarıyla renk kattığı programda Asya ve Ege şarkılarıyla günümüz futbolunu yorumlarken, Quiz bölümündeki sorular ünlü sanatçıları hayli zorladı. Ayrıca ikilinin 90'lardan bugüne uzanan yolculuğu, dönemi kasıp kavuran şarkılarının hikayeleri ve bir araya gelerek sevenlerini heyecanlandırdıkları "Yalan Oldu"" şarkısının tüm detayları bu programda. 90'Lar Futbol Smart 19 Kasım Salı Günü 21.15'te Spor Smart, D-Smart Go ve D Smart Dünyası Youtube kanalında olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 90'Lar Futbol Smart'ta Asya ve Ege ile Keyifli Bir Zaman Yolculuğu - Son Dakika

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