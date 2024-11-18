90\'Lar Futbol Smart\'ta Asya ve Ege ile Keyifli Bir Zaman Yolculuğu

Spor

EKRANLARIN sevilen programı 90'Lar Futbol Smart, bu hafta ünlü sanatçılar Asya ve Ege'yi konuk ederek çok keyifli bir zaman yolculuğuna çıktı. Berke Kosova'nın sunduğu, Semih Sezerli'nin yorumlarıyla renk kattığı programda Asya ve Ege şarkılarıyla günümüz futbolunu yorumlarken, Quiz bölümündeki sorular ünlü sanatçıları hayli zorladı. Ayrıca ikilinin 90'lardan bugüne uzanan yolculuğu, dönemi kasıp kavuran şarkılarının hikayeleri ve bir araya gelerek sevenlerini heyecanlandırdıkları "Yalan Oldu"" şarkısının tüm detayları bu programda. 90'Lar Futbol Smart 19 Kasım Salı Günü 21.15'te Spor Smart, D-Smart Go ve D Smart Dünyası Youtube kanalında olacak.