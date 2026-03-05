90 sporcu yarışıyor - Son Dakika
90 sporcu yarışıyor
05.03.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Spor Akademisi destekleriyle, Düzce ve Bolu İl Temsilciliklerinin ortaklaşa düzenlediği 3 bant bilardo kulüpler arası yerel lig müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Düzce, Bolu, Zonguldak ve İstanbul'dan toplam 18 kulüp ve 90 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bilardo severlerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, centilmence rekabetin ve yüksek performansın sergilendiği karşılaşmalara sahne oluyor. Bölgedeki bilardo sporunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, sporcuların deneyim kazanmasına ve kulüpler arası dayanışmanın güçlenmesine de önemli katkı sunuyor.

3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

