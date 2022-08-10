Denizlispor lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor - Son Dakika
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Denizlispor lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor

10.08.2022 10:45
Denizlispor lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, ligin ilk maçından puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, ligin ilk maçından puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde günde tek idmanla sürdürüyor. Sezon öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri ve Burdur olmak üzere 2 kamp yapan yeşil siyahlı ekip, ilk maçtan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Geçen sezon son 15 haftalık periyotta hem mücadele hem de skor olarak lige damga vurduklarını, aynı ekiple yola devam ettiklerini belirten A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "25 Haziran'da başladığımız hazırlıklarımızı, biri kendi tesislerimiz diğeri de Burdur olmak üzere iki kampla yoğun bir çalışma temposu ile geçirdik. Zamanında toplanarak çok iyi çalıştık. Artık çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı geldi" dedi.

"İlk maçımızdan alacağımız puan ya da puanlar moralimizi artıracak"

Sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Eyüpspor'un yaptığı transferlerle dikkat çeken bir takım olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, "Geçen sezon Play-Off oynayan rakibimiz yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Fikstür çekildiğinde, 'En avantajlı fikstür kazandığın fikstürdür' demiştim. Bu görüşüm hiç değişmez. Rakibin kim veya ne yapacağından ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Rakibi analiz etme, artı ve eksilerini tespit ederek oyun anlayışımızı ona göre belirlememiz önemli ancak bunun kadar önemli olan, antrenmanda çalıştıklarımızı, toplantılarda konuştuklarımızı sahaya mümkün olduğunca doğru şekilde ortaya koymamızdır. Çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Birbirini iyi tanıyan ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bu bizim için avantaj. Oyuncularım sorumluluklarının bilincinde. İlk maçımızdan alacağımız puan ya da puanlar moralimizi artıracak. Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de, inancımız da var" dedi.

"Birlikte üzüleceğimiz birlikte sevineceğimiz günlerimiz olacak"

Yeni sezonda en büyük destekçilerinin yine taraftarlar olacağını kaydeden Mesut Bakkal, "Kazandığınızda da, kaybettiğinizde de eğer arkanızda size inanan ve destek veren taraftarınız varsa, sıkıntılı günleri kısa sürede atlatmak o oranda kolay olur. Futbolculuğumda da, teknik direktörlüğümde de Denizlispor taraftarı bunu defalarca gösterdi. Birlikte üzüleceğimiz birlikte sevineceğimiz günlerimiz olacak. Ama sevincimiz de, üzüntümüz de bizi birbirimize daha çok bağlayacak. Şahsıma ve takıma olan güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Eyüpspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor - Son Dakika

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