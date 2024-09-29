A. Efes, Fenerbahçe'yi 83-82 Yenerek Kupayı Kazandı

Spor

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda A. Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup etti.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, açılışı bugün yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Çekişmeli geçen mücadeleden lacivert-beyazlılar, 83-82'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Efes'te Elijah Bryant 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Daniel Oturu da 16 sayıyla oynadı. Sar-lacivertlilerde ise Nigel Hayes-Davis 20 sayıyla takımını sırtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan izledi

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç protokol tribününden takip etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Devon Hall 7, Bonzie Colson 19, Nigel Hayes-Davis 20, Melih Mahmutoğlu, Boban Marjanovic 4, Emre Ekşioğlu, Wade Baldwin 7, Scottie Wilbekin 14, Metecan Birsen 3, Nicolo Melli 8, Sertaç Şanlı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Daniel Oturu 16, Elijah Bryant 21, Darius Thompson 6, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 13, Jordan Nwora 7, Rodrigue Beaubois 9, Doğuş Özdemiroğlu 4, Derek Willis 3, Vincent Poirier 2, Rıdvan Öncel

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 20-24 (A. Efes lehine)

Devre: 43-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 57-64 (A. Efes lehine) - İSTANBUL