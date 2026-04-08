A. Efes, Partizan'ı 79-72 Yendi

Euroleague'in 36. haftasında A. Efes, sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini normal süresi 65-65 sona eren maçta 79-72 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez, Jordi Aliaga, Christian Theis
A. Efes: Weiler-Babb 6, Dozier 2, Ercan Osmani 6, Loyd 24, Poirier 17, Erkan Yılmaz 3, Smits 3, Larkin 9, Jones 4, Dessert 2, Şehmus Hazer 3, Beaubois
Başantrenör: Pablo Laso
Partizan: Bonga 10, Brown 11, Fernando 2, Jones 11, Radanov 8, Lakic 3, Calathes 5, Osetkowski 7, Milton 12, Pokusevski 3
Başantrenör: Joan Penarroya
1. Periyot: 15-13
Devre: 24-36
3. Peryiot: 43-50
Normal süre: 65-65 - İSTANBUL
