A. Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda play-off finaline yükselen takımlar A. Efes ile Fenerbahçe Beko oldu.
Oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini serilerde geride bırakan A. Efes ve Fenerbahçe finale yükseldi.
Play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0 ile geçen A. Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist oldu. Fenerbahçe Beko ise yarı final serisinde Beşiktaş'ı 3-0 ile geçerek finale yükseldi.
Ligde play-off final programı şu şekilde:
6 Haziran Perşembe
20.30 A. Efes - Fenerbahçe: Sinan Erdem Spor Salonu
8 Haziran Cumartesi
20.30 A. Efes - Fenerbahçe: Sinan Erdem Spor Salonu
10 Haziran Pazartesi
20.30 Fenerbahçe - A. Efes: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - İSTANBUL
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