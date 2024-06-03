A. Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldi

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda play-off finaline yükselen takımlar A. Efes ile Fenerbahçe Beko oldu.

Oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini serilerde geride bırakan A. Efes ve Fenerbahçe finale yükseldi.

Play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0 ile geçen A. Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist oldu. Fenerbahçe Beko ise yarı final serisinde Beşiktaş'ı 3-0 ile geçerek finale yükseldi.

Ligde play-off final programı şu şekilde:

6 Haziran Perşembe

20.30 A. Efes - Fenerbahçe: Sinan Erdem Spor Salonu

8 Haziran Cumartesi

20.30 A. Efes - Fenerbahçe: Sinan Erdem Spor Salonu

10 Haziran Pazartesi

20.30 Fenerbahçe - A. Efes: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - İSTANBUL