A Millî Futbol Takımı, Karadağ'a Hareket Etti - Son Dakika
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A Millî Futbol Takımı, Karadağ'a Hareket Etti

A Millî Futbol Takımı, Karadağ\'a Hareket Etti

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile yapacağı maç için Kayseri'den özel uçakla yola çıktı. Takım, Galler ile Kayseri'de oynadığı son maçta 0-0 berabere kaldı ve hazırlıklarını tamamladı.

18.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:31
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Karadağ maçı için Kayseri'den özel uçakla ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında Galler ile Kayseri'de karşılaşan ve 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, kentteki hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı takım dün Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından bugün de Kadir Has Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. Milliler, antrenmanın ardından konakladığı otele gelerek, Kayseri'den ayrıldı. A Milli Takımı konakladıkları otelde coşkulu kalabalık beklerken, futbolcular da taraftarların formalarını imzaladı. Ay-yıldızlı temsilcimiz Erkilet Havalimanı'ndan saat 16.00'da havalanan özel uçakla Karadağ'a hareket etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Millî Futbol Takımı, Karadağ'a Hareket Etti - Son Dakika

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