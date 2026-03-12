A Millî Kadın Basketbol Takımı Kanada'yı Yendi - Son Dakika
A Millî Kadın Basketbol Takımı Kanada'yı Yendi

12.03.2026 01:05
A Millî Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada'yı 71-69 mağlup etti.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Kanada'yı 71-69 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, çok iyi performans ortaya koyduklarını söyledi.

İtalyan başantrenör ile milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Gökşen Fitik, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Verdikleri destek dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden Mazzon, "Taraftarlar inanılmaz ve fantastikti. Çok iyi hissediyorum. Oyuncularımız mükemmeldi. Avrupa'nın değil dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kanada gibi bir takımı yenmek, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Oyuncularımızın Arjantin maçına da en iyi şekilde hazır olacağını düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut: "Çok kritik bir maçı kazandık"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kanada'nın çok iyi ve tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Olcay, "Maçın başında çok ciddi bir sertlik koyduk. Farkı açtık ama geri geleceklerini biliyorduk. Önemli olan onları bir yerde durdurmak ve maçı kazanmaktı. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Bizi desteklemeye gelen insan sayısının artmasını umuyoruz. Çok kritik bir maçı kazandık. Çok iyi başladık." diye konuştu.

Sevgi Uzun: "Çok güzel bir reaksiyon ortaya koyduk"

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, elemelerde başarılı olarak Dünya Kupası bileti almak istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ciddiyetinin farkında olarak sahaya çıktıklarını aktaran Sevgi, "Kanada bize göre daha tecrübeli bir takım. Bir geçiş sürecindeyiz. Çok güzel bir reaksiyon ortaya koyduk. Bu salonu dolu görmek istiyoruz. Bu maçı galibiyetle bitirmek bizim için çok önemli. İnşallah buradan istediğimizi alıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Orada da çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gökşen Fitik: "Bu kıvılcımı Avrupa Şampiyonası ile başlattık"

Ay-yıldızlı oyuncu Gökşen Fitik, elemelere galibiyetle başlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, taraftarın desteğiyle daha da güçleneceklerini kaydetti.

Kanada'nın çok tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Gökşen, "Bu kıvılcımı Avrupa Şampiyonası ile başlattık. Maça sert başlamak istedik. Başarılı da olduk. Umuyorum ki tribünler daha fazla dolar. Taraftarın desteğiyle daha güçlü olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

