A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İtalya ile yapacakları maçı eksiklerine rağmen kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman ile milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak PalaEur'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na katılmayı garantilemelerine rağmen galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirten Ergin Ataman, "Şu anda Avrupa'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tek takımız. Tabii ki sahaya kazanmak için çıkacağız. Ancak bazı gerçekleri de göz ardı edemeyiz. Takımımızda çok önemli eksikler var. Özellikle uzun rotasyonunda ciddi sıkıntımız var. Bu eksikliklere rağmen kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın da önemli eksiklerinin bulunduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, "Özellikle Melli'nin olmayışı onlar için ciddi bir eksiklik. Ancak tecrübeli ve skorer oyuncuları var. Mannion özellikle en tehlikeli oyuncuları. Thompson ile Ricci de var. İtalya, Sırbistan, Litvanya ve İzlanda, Dünya Kupası'na katılmak için çok büyük bir mücadele veriyor. Sert bir maç olacak. Az top kaybıyla kontrollü basketbol oynayarak maçı son 4-5 dakikaya getirmek istiyoruz. O zaman onlar daha fazla panik yapacaklar çünkü mutlak galibiyete ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

Milli takım pencere maçlarında hazırlık süresinin yetersizliğinin altını çizen Ataman, "Bu maçlarda takımdan alıştığımız performansı ve basketbol kalitesini beklemememiz lazım. Bu bir gerçek ama o mücadeleyi bekliyoruz. Sonuçta hepsi milli formayı giymenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Oyunda tabii ki kopukluklar olacaktır. Biz bu maçı savaşarak, mücadele ederek ve savunma yaparak kazanmaya çalışacağız." diye görüş belirtti.

Furkan Korkmaz: "Motivasyonumuz yüksek"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, İtalya karşısında galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Takımdaki eksiklere rağmen motivasyonlarının yüksek olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Sakatlıklar ve eksikler her takımda var. Maalesef bunlar işin bir parçası. Yıllardır bir arada oynuyoruz. Maçı kazanmaya çalışacağız. Çok güzel bir atmosfer olacak. Heyecanlıyız ve motivasyonumuz yüksek. Umarım kazanan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemelerine karşın her maça aynı ciddiyetle yaklaştıklarını anlatan Furkan Korkmaz, "Biz artık maç seçmiyoruz. Bazı şeyleri garantiledik diye rölantiye alma gibi bir yapımız yok. Galibiyet serimiz de bizim için çok önemli. 8-0, çok ciddi bir rakam. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Takımın gücünü göstermek adına da bizim için önemli bir maç olacak. İyi hissediyorum. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takımı galibiyete ulaştırmaya çalışan oyunculardan biri olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sipahi: "Kendi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız"

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Kenan Sipahi, İtalya karşısında alıştıkları oyun anlayışını sahaya yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Zorlu bir atmosferde oynayacaklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Yine kendi basketbolumuzu oynamaya ve topu paylaşmaya çalışacağız. Birlikte mücadele edip hem hücumda hem de savunmada güzel bir sonuç elde ederek kazanmak istiyoruz. Kendi basketbolumuzu devam ettirme ve geliştirme açısından da bizim için önemli bir maç. İnşallah galip ayrılacağız." dedi.

Genç oyuncuların takıma hızlı uyum sağladığını belirten Kenan Sipahi, "İlk defa takım halinde antrenman yaptık. Oynadığımız basketboldan dolayı genç arkadaşlarımız da çok hızlı adapte olabiliyor. Son 1-2 senedir topu iyi paylaşıyoruz. Kim gelirse gelsin aynı şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.