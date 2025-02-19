A Milli Basketbol Takımı İtalya'yla Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı İtalya'yla Karşılaşıyor

A Milli Basketbol Takımı İtalya\'yla Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'yı ağırlayacak.

19.02.2025 10:52
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya'yı konuk edecek.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ile karşılaşacak. Milliler, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle averajla ikinci sırada yer alıyor. İtalya ise 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda bulunuyor.

12 Dev Adam son müsabakalar öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, grupta İtalya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı ise 87-80'lik skorla kaybetti.

A Milliler gruptaki son maçında 23 Şubat Pazar günü TSİ 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak.

İstatistiklerle iki takım

Elemelerde A Milli Takım, 82.3 sayı, 43.3 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. İtalya ise 84.8 sayı, 38.0 ribaund ve 22.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş), David Mutaf (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih) ve Cedi Osman (Panathinaikos)" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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