A Milli Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ve Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak. Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.