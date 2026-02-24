A Milli Basketbol Takımı Sırbistan Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
A Milli Basketbol Takımı Sırbistan Maçına Hazırlanıyor

24.02.2026 19:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda 27 Şubat Cuma günü Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi 29. hafta maçları nedeniyle başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, idmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan, Antrenman, Spor, Son Dakika

