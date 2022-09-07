A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı

07.09.2022 16:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Millilerin son 16 turundaki rakibi B Grubu'nun üçüncüsü olacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında A Milli Takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İspanya ile karşı karşıya geldi. İlk 4 maçta 3'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki takımın grup liderliği için karşılaştığı mücadelede ilk periyot 18-17 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, ilk yarının sonunda ise 38-34 İspanya üstünlüğü vardı. Üçüncü periyodu 56-50 geride kapatan milliler, son periyotta rakibini yakalasa da, maçı 72-69'luk mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamladı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla milli takımdan Cedi Osman olurken, Furkan Korkmaz 16 sayıyla takımına katkı sağladı, Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile double-double'a imza attı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla kendi takımının en skorer ismi oldu.

Grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada noktalayan A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.


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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı - Son Dakika

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