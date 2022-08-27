A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

27.08.2022 09:36
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenildi. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etti.

Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 3'ünden mağlup ayrılan Sırbistan ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

I Grubu puan durumu ve milli takımın yapacağı maçların programı şu şekilde:

Puan durumu:

TakımOGMP
Letonya5419
Yunanistan5328
Belçika5328
Sırbistan5237
Türkiye5237
Büyük Britanya5146

Maç programı:

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

Aday kadro:

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek - Son Dakika
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