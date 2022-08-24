A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

24.08.2022 09:22
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.

A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan Letonya, Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.

Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

I Grubu puan durumu ve milli takımın yapacağı maçların programı şu şekilde:

Puan durumu:

TakımOGMP
Yunanistan4317
Letonya4317
Türkiye4226
Belçika4226
Sırbistan4135
Büyük Britanya4135

Maç programı:

25 Ağustos: Letonya-Türkiye

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

Aday kadro:

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

YORUMLAR
500
Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer! Yunanistan harekete geçti Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer! Yunanistan harekete geçti
Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Türkiye, Letonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement