A Milli Basketbol Takımı, Letonya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri takip etti.

Kaynak: AA

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