A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya 87-80 Mağlup Oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya 87-80 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya\'ya 87-80 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu. İzlanda ise Macaristan'ı 70-65 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İzlanda'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

23.02.2024 00:37  Güncelleme: 00:39
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Salon: Vitrifrigo Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Carsten Straube (Almanya)

İtalya: Ricci 11, Tonut 12, Melli 17, Procida 7, Spissu 12, Pajola 5, Petrucelli 2, Polonara 9, Flaccadori, Mannion 10, Tessitori 2

Türkiye: Kenan Sipahi 11, Buğrahan Tuncer 3, Ercan Osmani 4, Tarık Biberoviç 27, Sertaç Şanlı 10, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 14, Yiğitcan Saybir 7, Sadık Emir Kabaca 1, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-39

3. Periyot: 68-56

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya 87-80 Mağlup Oldu - Son Dakika
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