Üye Girişi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak

20.02.2022 11:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Başantrenör Orhun Ene yönetiminde toplanacak milliler, karşılaşmanın hazırlıklarına da başlayacak.

Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü karşılaşma için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

İlk pencere maçlarında Belarus'a deplasmanda 84-70 mağlup olan milli takım, evinde ise Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla yenmişti.

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

A Milli Takım grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona).

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi DÜNYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENEN AMBULANS VİDEOSUNU ÇEKEN SÜRÜCÜLERİN NEFES KESEN EĞİTİMİ DÜNYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENEN AMBULANS VİDEOSUNU ÇEKEN SÜRÜCÜLERİN NEFES KESEN EĞİTİMİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası, Yunanistan, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement