A Milli Erkek Futsal Takımı İran ile berabere kalarak çeyrek finale yükseldi

Spor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı attığı 2 golle 3-1 öne geçen ay-yıldızlı ekip, grup lideri ve son dünya şampiyonu İran'ın daha sonra 2 gol bulmasına engel olamadı ve maç 3-3 berabere sona erdi.

Grubunu bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finale kaldı.

Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart Cuma günü Japonya ile karşılaşacak.

Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri İran- Cezayir, Tayland- Brezilya ve İtalya- İspanya şeklinde oldu.