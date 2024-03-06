A Milli Erkek Futsal Takımı İran ile berabere kalarak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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A Milli Erkek Futsal Takımı İran ile berabere kalarak çeyrek finale yükseldi

A Milli Erkek Futsal Takımı İran ile berabere kalarak çeyrek finale yükseldi

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda 2 gol atan milli takım, İran'ın 2 golüne engel olamayarak maçı 3-3 berabere tamamladı. A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak.

06.03.2024 22:13
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı attığı 2 golle 3-1 öne geçen ay-yıldızlı ekip, grup lideri ve son dünya şampiyonu İran'ın daha sonra 2 gol bulmasına engel olamadı ve maç 3-3 berabere sona erdi.

Grubunu bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finale kaldı.

Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart Cuma günü Japonya ile karşılaşacak.

Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri İran- Cezayir, Tayland- Brezilya ve İtalya- İspanya şeklinde oldu.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Japonya, Erzurum, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Futsal Takımı İran ile berabere kalarak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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