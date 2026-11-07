A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Norveç'i ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Norveç'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 16.00'da başlayacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Norveç'i konuk edecek.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Taraftarların ücretsiz izleyebileceği mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Türkiye, 4 takımın yer aldığı gruptaki ilk maçında Avusturya'ya deplasmanda 37-30 mağlup oldu. Norveç ise sahasında Gürcistan'ı 40-23 yendi.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Kaynak: AA
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