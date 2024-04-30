A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir\'de hazırlık kampı yapacak

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de 6-12 Mayıs tarihleri arasında bir hazırlık kampı yapacak. Milli takım, Türkiye Atletizm Federasyonu Tesisleri'nde konaklayacak ve 18 sporcu kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek. Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki takımın kadrosunda birçok önemli oyuncu yer alıyor.

30.04.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikili kamp, 6-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Tesisleri'nde konaklayacak milli takımın kamp kadrosunda 18 sporcu yer alacak.

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Safi Çimento)

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya/ HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/ CSM Foscani), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Atakan Şirin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento)

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Görkem Biçer (Almanya/ TV Grosswallstadt)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (Almanya/ TSV Hannover Burgdorf), Ediz Aktaş (Almanya/ HC Elbflorenz)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak - Son Dakika

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