A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Norveç'i ağırlayacak, Camino zorlu maç bekliyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Norveç'i ağırlayacak, Camino zorlu maç bekliyor

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'ta yarın Norveç'i konuk edecek. Başantrenör Oliver Roy Camino zorlu bir karşılaşma olacağını belirtirken Ediz Aktaş, İstanbul halkını maça davet etti.

2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki 2. maçında yarın Norveç'i konuk edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenör Oliver Roy Camino, zor bir karşılaşma olacağını ancak takımın elinden geleni yapacağına emin olduğunu söyledi.

Camino, milli hentbolcu Ediz Aktaş, Norveç Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Magnus Andersson ve Norveçli oyuncu Torbjorn Bergerud, müsabakanın oynanacağı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir karşılaşma olacağını belirten Oliver Roy Camino, "Seviyemizi geliştirmek adına güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Norveç ile oynamak kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sisteme bağlı kalmaya çalışacağız. Daha önce Norveç ile karşılaşmıştık. O maçta güzel bir mücadele göstermiştik ancak son dakikalarda istediğimiz oyunu gösteremedik. Kuzey ülkelerine karşı oynamak kolay değil." dedi.

Ediz Aktaş ise Norveç'in dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunun farkında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Seyircimizin önünde planımıza sadık kalarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bütün hafta boyunca gerekli çalışmaları yaptık. Gelişmeye devam etmek ve rekabet halinde olmak istiyoruz. Bu sefer kendi evimizde, kendi seyircimiz önündeyiz. Avusturya karşısında doğru yaptığımız noktaları alıp Norveç'e karşı çoğaltmak istiyoruz. Her top için daha çok mücadele ederek elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bütün İstanbul halkını, sporseverleri maçımıza bekliyoruz. Tribündeki her bayrak bize ekstra bir motivasyon kaynağı olacak. Herkesi bekliyoruz."

Norveç cephesi

Norveç Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Magnus Andersson, takımının başındaki ilk deplasman maçı olacağı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bu benim Norveç'in başındaki 2. maçım. Güzel ve zorlu bir mücadele olmasını bekliyorum. Salondaki atmosferi de oldukça merak ediyorum. İspanyol başantrenörlere karşı oynamak heyecan verici. Benim için güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Torbjorn Bergerud ise mücadele için hazır olduklarını anlatarak, "Milli takımda olmak heyecan verici bir duygu. Kazanmak istiyoruz. Geçen sefer atmosfer çok güzeldi, yarın da aynı atmosferi bekliyoruz. Takımda da harika bir ortam var." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıİstanbulNorveçSporSon Dakika

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