Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya , Çin ve Kanada 'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

Kaynak: AA

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