Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı

10.08.2022 21:46
Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne, evinde Danimarka'yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne, evinde Danimarka'yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri'i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka'da oynayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Türkiye: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)

Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen, Dahl)

Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11

Süre: 97 dakika (23 24 26 24) - İSTANBUL

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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Kaynak: İHA

Danimarka, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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