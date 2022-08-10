Kaynak: İHA

Danimarka, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.