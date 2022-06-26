A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı

26.06.2022 23:19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı

SALON: Palais Sports Hammou BoutlelisHAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould,...

SALON: Palais Sports Hammou Boutlelis

HAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)SETLER: 25-22, 25-23, 25-23

SÜRE: 1 saat 28 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Cezayir'i 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Yunanistan, voleybol, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı - Son Dakika
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