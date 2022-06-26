A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir 'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Cezayir'i 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı - Son Dakika

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