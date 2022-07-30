A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.