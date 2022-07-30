A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı

30.07.2022 14:04
A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.


- İstanbul
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Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.
Kaynak: DHA

Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı - Son Dakika
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