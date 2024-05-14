A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya kampını tamamladı

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Antalya'da düzenlenecek 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalya kampı tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak Cavalese kentine giderek turnuvaya katılan "Filenin Efeleri"nin hazırlık kampı sona erdi.

Hazırlık turnuvasında oynadığı ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan milli takım, VNL hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Milliler, Antalya'da 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.